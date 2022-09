Kamnik znova preplavili Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine RTV Slovenija Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so se znova vrnili v Kamnik. Posebnost letošnjega festivala, ki praznuje kar 50. izvedbo, je, da predstavlja slovensko oblačilno dediščino, plese in običaje. Vrhunec dogajanja bo dvodelna nedeljska povorka.

