Obnova gozdov poškodovanih v požaru na Krasu Vlada RS Zavod za gozdove Slovenije je medijem danes predstavil načrte za obnovo kraških gozdov, ki so bili poškodovani v julijskem požaru. Včeraj je potekala delavnica, na kateri je sodeloval tudi državni sekretar Darij Krajčič, na njej pa so predstavili izhodišča za pripravo načrta sanacije in predloge rešitev, vidik lokalne skupnosti in mednarodne izkušnje.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Borut Pahor

Primož Roglič

Luka Mesec