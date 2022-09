V organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije je potekala delavnica »Kako obnoviti gozdove, poškodovane v požaru na Krasu?«. Na njej so nosilci načrta sanacije, predstavniki slovenske in mednarodne gozdarske stroke, predstavniki lokalne skupnosti, lastnikov gozdov, nevladnih organizacij in drugimi razpravljali o obnovi gozdov, poškodovanih v največjem gozdnem požaru v zgodovini Slovenije. Dogodka se ...