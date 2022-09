Naveza Rajeev Ram/Joe Salisbury ubranila naslov v New Yorku SiOL.net Ameriško-britanska teniška naveza Rajeev Ram/Joe Salisbury je ubranila prvo mesto v dvojicah na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Osemintridesetletni Ram in osem let mlajši Salisbury sta bila v današnjem finalu po uri in 58 minutah s 7:6 (4) in 7:5 boljša od nizozemsko-britanske kombinacije Wesley Koolhof/Neal Skupski.

