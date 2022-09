Iga Swiatek zmagovalka OP ZDA SiOL.net Poljakinja Iga Swiatek je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je trenutno prva igralka sveta po uri in 50 minutah ugnala Tunizijko Ons Jabeur v dveh nizih s 6:2 in 7:6 (5).

