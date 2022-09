Tina Šutej z rekordom mitinga do zmage v Zagrebu Celje.info Tina Šutej je prvi dan atletskega mitinga v Zagrebu, ki šteje za zlato celinsko serijo, v skoku s palico s 4,61 metra zanesljivo zmagala in popravila rekord mitinga. Druga je bila s 4,41 m Nemka Anjuli Knäsche tretja pa s 4,31 m Čehinja Amalie Švabikova. Tina Šutej s trenerjem Milanom Kranjcem Prve tri discipline 72. memoriala Borisa Hanžekovića so potekale na Trgu bana Jelačića. V centru mesta b ...

