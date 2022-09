Čeh in Šutejeva izjemna tudi v Ljubljani, pokalna naslova Massu SiOL.net Svetovni prvak in evropski podprvak Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan atletskega pokala Slovenije, ki ga je v Ljubljani za skoraj uro in pol prekinil dež s strelami, v metu diska zmagal z vrhunskim izidom 66,75 m. Tina Šutej (Kladivar) je bila tudi uspešna s 4,60 m v skoku s palico. Pokal je prepričljivo osvojil ljubljanski Mass v obeh konkurencah.

