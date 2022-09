Pred jutrišnjo osrednjo slovesnostjo v Bazovici so se bazoviških junakov spomnili v Ljubljani in Kranju. Tradicionalna spominska slovesnost na štiri junake, ki so svoj boj proti fašističnemu raznarodovanju 6. septembra 1930 plačili z življenjem, je potekala pred rektoratom na ljubljanskem Kongresnem trgu in v kranjskem Prešernovem gaju, kjer že od leta 1930 stoji prvi antifašis. Čustveno noto tokr ...