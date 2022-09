V Ljubljani in Kranju ob 92. obletnici usmrtitve počastili spomin na bazoviške junake RTV Slovenija V Ljubljani je potekala spominska slovesnost v spomin na bazoviške junake, ki so jih pred 92 leti ustrelili pri Bazovici blizu Trsta, v Kranju pa so se spominu na štiri domoljubne Slovence poklonili v Prešernovem gaju. Osrednja slovesnost bo v nedeljo.

