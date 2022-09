Harry Styles in razprodana Madison Square Garden dvorana z aplavzom za kraljico 24ur.com Zvezdnik Harry Styles se je po promociji filma Ne skrbi, draga na beneškem filmskem festivalu vrnil na svetovno turnejo. 28-letnik je pred razprodano Madison Square Garden dvorano v New Yorku nastopal ravno v času, ko je svet pretresla novica o smrti kraljice Elizabete II. Rojen Anglež se je tako odločil, da se pokojni vladarici domovine pokloni na prav poseben način.

