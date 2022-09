FOTO in VIDEO: Javno proslavljala kraljičino smrt in končala z uničeno restavracijo zaradi vandalizma Maribor24.si Lastnica gostilnice v škotskem mestecu Muir of Ord je kmalu po vesti o smrti kraljice Elizabete II. na Facebooku objavila video, na katerem je s šampanjcem v roki kričala Kuščarka Liz je mrtva in Londonski most je padel. Kmalu se je pojavila razburjena množica, ki ji je uničila restavracijo. Jaki’s fish and chip shop Muir of Ord. What a fucking embarrassment. A hope your business fails after that ...

Sorodno



















































































































Oglasi Omenjeni Elizabeta II.

Facebook

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Mesec