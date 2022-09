Pogrešan je 20-letni moški Lokalec.si Od sinoči je pogrešan 20-letni Sven Širovnik iz Trnovelj pri Celju.

Nazadnje so ga videli okoli 23. ure v Vremskem Britofu. Sven je visok okoli 180 cm. Ima povsem kratke svetlo rjave lase in modre

oči. Vse, ki so ga opazili prosimo, da nas o tem obvestijo na telefonsko

številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113

ali na anonimno številko Policije 080 12 00. ...

