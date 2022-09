Pogrešanega 20-letnika nazadnje videli v Vremenskem Britofu Nova24TV Od petka zvečer je pogrešan 20-letni Sven Širovnik iz Trnovelj pri Celju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Nazadnje so ga videli okoli 23. ure v Vremskem Britofu. Pogrešanega Svena Širovnika so nazadnje videli okoli 23. ure v Vremskem Britofu. 20-letnik je visok okoli 180 centimetrov ter ima povsem kratke svetlo rjave lase in modre oči. Preberite še: S ponedeljkom v starem mestnem jedru Kr

