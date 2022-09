“V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) zaznavamo, da se je novica o spolnih zlorabah, ki naj bi se dogajale v prostorih društva Fotopub in stanovanju njenega ustanovitelja Dušana Smodeja, skorajda povsem umaknila iz poročanja medijev, nekateri pa o njej skorajda niso poročali, kar je zaskrbljujoče.“ Tragični dogodki so po mnenju Združenja novinarjev in publicistov ogledalo družbe in obenem p ...