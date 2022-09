(PREJELI SMO) Izjava ZNP o zadevo Smodej Demokracija Piše: Združenje novinarjev in publicistov V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) opažamo, da se je novica o spolnih zlorabah, ki naj bi se dogajale v prostorih društva Fotopub in stanovanju njenega ustanovitelja Dušana Smodeja, skorajda povsem umaknila iz poročanja medijev, nekateri pa o njej skorajda niso poročali, kar je zaskrbljujoče. Tragični dogodki so ogledalo družbe in obenem priložnos ...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jani Kovačič

Borut Pahor

Robert Golob

Miha Zupan