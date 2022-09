Nogometaši Maribora so na deveti prvenstveni tekmi zabeležili tretjo zmago in drugo v zadnjih treh krogih in s tem vsaj delno popravili spodrsljaj, ki so si ga na domačem igrišču z remijem privoščili v prejšnjem dvoboju s Taborom iz Sežane. V Ljubljani, kjer so presenetljivo igrali derbi začelja prvenstvene lestvice, z igro niso posebej blesteli, toda v teh trenutkih so jim bolj pomembne točke kot ...