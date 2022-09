Stojanović izgubil proti Mourinhu, Salernitana presenetila Juventus SiOL.net V šestem krogu italijanske lige sta se Atalanta in Cremonese v Bergamu razšla z 1:1. To je bila prva domača tekma Atalante, odkar jo je zapustil Josip Iličić. Atalanta je z remijem zapravila priložnost, da bi se povzpela na prvo mesto. Vodilni Napoli je bil boljši od Spezie, Inter je s Samirjem Handanovićem med vratnicama ugnal Torino, branilec naslova Milan pa na gostovanju Sampdorio. Juventus je proti Salernitani zaostajal z 0:2, nato pa po dramatičnem zaključku srečanja osvojil točko. Krog sta zaključila Empoli s Petrom Stojanovićem in AS Roma. Slednji so zmagali z 2:1.

