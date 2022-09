Za zaščito dveh otrok žrtve in osumljenega poskrbel CSD Lokalec.si V soboto, 10. septembra 2022, nekaj čez 18. uro je na OKC Policijske uprave Murska Sobota poklical 46-letni občan z območja Policijske postaje Gornji Petrovci in povedal, naj policisti pridejo na njegov naslov, ker je umoril svojo 35-letno izven zakonsko partnerko, so danes sporočili policisti PU Murska Sobota. Policista sta ob prihodu na kraj našla mrtvo žensko Na kraj je bila takoj napotena patr ...

Sorodno













































































Oglasi Omenjeni CSD

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Zoran Dragić

Janja Garnbret

Luka Mesec