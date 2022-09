Za 46-letnega moškega, osumljenega uboja zunajzakonske partnerice v soboto v Peskovcih, je popoldne preiskovalni sodnik v Murski Soboti odredil pripor. Kot so sporočili s soboške policijske uprave, kriminalisti in policisti o primeru še vedno zbirajo dodatna obvestila in informacije. Osumljenec je v soboto nekaj po 18. uri poklical na OKC Policijske uprave Murska Sobota in povedal, naj policisti p ...