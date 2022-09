Ukrajinci prodrli vse do meje z Rusijo: "Ukrajincev je bilo osemkrat več kot nas" #vŽivo SiOL.net 200. dan vojne v Ukrajini. Novinarka Julia Davis, tudi ustanoviteljica projekta Russian Media Monitor, ki spremlja ruske medije in se bori proti ruski propagandi, je na Twitterju objavila posnetek oddaje, v kateri so se ruski politiki začeli prepirati o razmerah v Ukrajini in krivdo za slabe odločitve prelagati eden na drugega. "Rusiji nasproti stoji močna vojska, ki je gospodarsko in tehnološko podprta z močnimi državami. Ne predlagam mobilizacije, ampak mirovna pogajanja in konec vojne," je dejal nekdanji poslanec dume Boris Nadeždin.

Sorodno









































































































Oglasi