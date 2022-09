Dobran Božič: Za Putina je stanje, da bi izgubil vojno, nesprejemljivo SiOL.net Nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič izpostavlja, da osvoboditev ukrajinskih mest in umik ruskih enot ne pomenita, da se vojna v Ukrajini končuje. "Mislim, da še nismo tam, so pa dobri obeti," je poudaril in dodal, da je za predsednika Vladimirja Putina stanje, da bi Rusija v vojni izgubila, Ukrajina pa zmagala, nesprejemljivo.

