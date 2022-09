Na Brdu danes srečanje voditeljev Zahodnega Balkana Primorske novice Na Brdu pri Kranju bo danes potekal vrh pobude Brdo-Brioni. Srečanja, ki ga gostita predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, se bodo udeležili voditelji vseh držav Zahodnega Balkana in bo priložnost za oceno aktualnih razmer v regiji ter poziv k hitrejši širitvi EU, napovedujejo v uradu slovenskega predsednika.

