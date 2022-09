Voditelji pobude Brdo-Brijuni: EU naj podeli BiH-u status kandidatke Družina

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes na brdu pri Kranju priredil 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process. Srečanja, na katerem so sprejeli šest zaključkov, so se udeležili vsi voditelji pobude. Med drugim so opozorili na pomen širitve EU ter se zavzeli, da se Bosni in Hercegovini do konca tega leta podeli status kandidatke....

