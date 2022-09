Turnir za WTA skok Slovenk Primorske novice Številne odlične teniške igralke že od včerajšnjih kvalifikacij igrajo na turnirju WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu. Zvezdnici turnirja sta zmagovalki turnirjeva za grand slam, 19-letna Britanka Emma Raducanu in 23 letna Kazhstanaka Jelena Ribakina. V Portorožu so tudi trenutno najboljše slovenske igralke na čelu s Kajo Juvan, Tamaro Zidanšek in Andrejo Klepač.

