Kandidati Kremlja slavili na ruskih regionalnih in občinskih volitvah RTV Slovenija V Rusiji so na nedeljskih regionalnih in občinskih volitvah pričakovano zmagali kandidati, ki jih podpira Kremelj, stranka ruskega predsednika Vladimirja Putina Enotna Rusija pa je ohranila večino v večini regionalnih in mestnih organov.

Sorodno





















































































Oglasi