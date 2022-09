Ministrstvo in DARS bosta skušala skleniti nov sporazum o sodelovanju Vlada RS Na današnjem sestanku so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) govorili tudi o sodelovanju na področju financiranja avtocestne policije.

Sorodno









Oglasi Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mesec

Robert Golob

Janez Janša