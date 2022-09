Za policisti je pester vikend: Samo na Koprskem več sto prijetih ilegalcev! Nova24TV Policistom na območju Policijske uprave Koper ta konec tedna nedvomno ni bilo dolgčas. V zadnjem vikendu so namreč obravnavali kar 265 nezakonitih prehodov meje. Ker policisti niti slučajno ne zmorejo 24 ur nadzorovati vsakega kotička meje, je jasno, da je bilo prehodov v resnici še več. Policisti policijske uprave Novo mesto in specializirane enote za nadzor državne meje so med vikendom na območj ...

Sorodno









Oglasi