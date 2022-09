V operaciji pri Iziumu je bila ključna lucidna taktika ukrajinskih generalov. Napovedali so protiofenzivo na jugu, počakali, da se Rusi tam pregrupirajo, in se že vnaprej zavedali, da bodo to bitko izgubili. Šlo je torej za šahovsko taktiko, žrtvovali so kmeta na jugu, da bi dobili trdnjavo na severu pri Harkovu. “To je mojstrska poteza, vredna občudovanja. Spominja me na našo akcijo Blisk iz domo ...