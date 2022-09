Kolesarstvo: Slovenci odhajajo na SP Dnevnik Selektor moške kolesarske reprezentance Uroš Murn in drugi vodilni člani so razkrili načrte pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo med 17. in 25. septembrom v avstralskem Wollongongu. Glavni slovenski adut bo Tadej Pogačar (na fotografiji), ki je...

Sorodno













































Oglasi