Nova priložnost za Pogačarja, Mohoriča, Tratnika in Govekarja SiOL.net Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo drevi nastopil na veliki nagradi Montreala (221,4 km), ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Ob njem bodo od Slovencev na startu še trije člani Bahrain-Victoriousa, in sicer Matej Mohorič, Jan Tratnik in Matevž Govekar.

