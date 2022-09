Dizel in 95-oktanski bencin naslednjih 14 dni cenejša Energetika.NET Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, od 13. septembra do vključno 26. septembra 2022, znašali 1,683 evra za liter dizelskega goriva in 1,354 evra za liter NMB-95. Dizelsko gorivo bo tako cenejše za dobrih 8 centov, NMB-95 pa za slabih 14 centov glede na preteklo 14-dnevno obdobje, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). V veljavi je od danes tudi regulirana cena kurilnega olja.

