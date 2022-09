Bencin in dizel cenejša Maribor24.si Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest sta se opolnoči znižali. Bencin se je pocenil za 13,7 centa na 1,354 evra, dizel pa za 8,4 centa na 1,683 evra za liter. Od danes je regulirana tudi drobnoprodajna kurilnega olja, ki znaša 1,366 evra na liter. Na cene vplivala petkova odločitev vlade Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi ...

