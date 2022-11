V Hersonu so domačini ukrajinske vojake pozdravili z zastavami in pesmimi RTV Slovenija Prebivalci mesta Herson so z ukrajinskimi zastavami, s petjem domoljubnih pesmi in tabornim ognjem pričakali ukrajinske vojake, ki so po umiku ruskih sil vkorakali v to strateško pomembno mesto na jugu države.

