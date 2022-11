Smrtna nesreča, trčil v stanovanje Lokalec.si V naselju Varpolje v občini Rečica ob Savinji se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Ta je zapeljal z vozišča in trčil v stanovanjski objekt, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje. Nesreča, v kateri je motorist zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju dogodka, se je zgodila danes ob 4.19. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Nazarje so ...

