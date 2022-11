V zadnjih 24 urah so bile zaradi nezakonitega prehoda državne meje obravnavane 204 osebe, 115 na območju PU Novo mesto, 84 na območju PU Koper, 3 na območju PU Celje in 2 na območju PU Maribor. Med obravnavanimi tujci je bilo največ, 65 državljanov Indije, 38 Rusije in 36 Burundija. V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1.482 klicev. Med 607 interventnimi dogod ...