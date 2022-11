Neporaženi Napoli na daljši odmor z veliko prednostjo RTV Slovenija Nogometaši Napolija so v 15. krogu Serie A premagali Udinese s 3:2 in tako neporaženi odhahajo na dolg premor zaradi svetovnega prvenstva. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta odigrala vseh 90 minut za Videmčane, ki so se prebudili prepozno.

