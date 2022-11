Juventus povozil Lazio in se s sedmo zaporedno zmago prebil na tretje mesto RTV Slovenija Na derbiju 15. kroga Serie A je Juventus z imenitno predstavo odpravil Lazio s 3:0. To je bila že sedma zaporedna prvenstvena zmaga stare dame. Milan je premagal Fiorentino z 2:1 in bo na dolg odmor odšel na drugem mestu.

