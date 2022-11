»Želimo imeti še eno močno prestolnico v Sloveniji in Maribor je tisti, ki si to zasluži,« je po delovnem obisku v Mariboru poudaril predsednik vlade dr. Robert Golob, ki se je ob tej priložnosti pred Hišo Stare trte v Mariboru srečal s kandidati Gibanja Svoboda za mestni svet in občani Maribora. S kandidatom za župana dr. Vojkom Flisom sta govorila predvsem o državni podpori projektom, ki jih Mar ...