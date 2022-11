Zorko: Zmaga Pirc Musarjeve ni presenečenje. Merše o tem, kaj to pomeni za SDS. SiOL.net "Izid volitev je pričakovan. Še vedno je močno prisoten efekt proti Janezu Janši in tako je kandidatka, ki je predstavljala 'Antijanša' pol, precej pričakovano tudi zmagala," je drugi krog predsedniških volitev in zmago Nataše Pirc Musar, prve predsednice v zgodovini samostojne Slovenije, za Siol.net komentiral politični analitik in novinar Peter Merše. Da je rezultat v skladu s pričakovanji, se strinja tudi analitik in direktor agencije Valicon Andraž Zorko. Po njegovem mnenju je edino presenečenje višja volilna udeležba v drugem krogu.

