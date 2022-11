Na kongresu Gibanja Svoboda o združitvi z LMŠ in SAB zurnal24.si Stranke Gibanje Svoboda, LMŠ in SAB so se po uradni združitvi na kongresu v Mariboru združile še simbolno. Trije predsedniki strank so združitev označili kot pomembno za prihodnost Slovenije. Ob tem so poudarili, da obisk ministrov in poslancev Svobode v Mariboru pomeni, da vlada na to mesto ne bo pozabila.

