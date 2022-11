ACH do zanesljive zmage na derbiju kroga, vroče v Črnučah SiOL.net Državni prvak ACH Volley ostaja edina neporažena ekipa v domačem prvenstvu. V 7. krogu je s 3:0 (17, 19, 17) slavil pri Panviti in ji zadal drugi poraz sezone. Brez izgubljenega niza sta zmagala tudi drugi Calcit in Maribor. Prvi pri Salonitu, drugi doma proti Fužinarju. Najbolj vroče je bilo v Črnučah, kjer so po petih setih zmagali Triglavani.

