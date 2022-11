Košarkarice do visoke zmage v Slovenskih Konjicah Maribor24.si Tekma se je začela v prid domačinkam. Vodstvo je nato prevzela gostujoča ekipa, VBO Maribor, ki je razliko v zadnjem delu tekme le še povečala. Po dveh zaporednih porazih so se Mariborčanke ponovno veselile uspeha, z rezultatom 62:40. 1. SKL ZA ŽENSKE, 7. kolo, 11. November

PRO-BIT KONJICE : VBO MARIBOR 40:62 (16:14, 7:11, 7:15, 10:22) V prvi četrtini so se bolje izkazale igralke Pro-Bit Konjic, k ...

