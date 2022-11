Lavrov na vrhu Aseana: ZDA in Nato si skušajo z militarizacijo prisvojiti azijsko-pacifiško območje RTV Slovenija Na vrhu Aseana v Kambodži pričakovano niso sprejeli skupne deklaracije. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je za to obtožil ZDA in menil, da si skušajo skupaj z Natom prisvojiti azijsko-pacifiško območje z njeno militarizacijo.

