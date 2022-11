Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je bil odpeljan v bolnišnico, ker je imel zdravstvene težave po prihodu na vrh skupine G-20 na Baliju, so v ponedeljek sporočile indonezijske oblasti. Trije indonezijski vladni in zdravstveni uradniki so za Associated Press povedali, da se ruski diplomat zdravi na letoviškem otoku. Maria Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, je novico o ...