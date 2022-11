Zagorela garaža, ena oseba se je nadihala dima Lokalec.si Ob 19.31 je v Mladinski ulici v Mariboru zagorelo v notranjosti zapuščene garaže. Gasilci JZ GB Maribor so pogasili manjši začetni požar, prezračili prostor in s termovizijsko kamero pregledali okolico. Reševalci NMP Maribor so preventivno pregledali eno osebo, ki se je nadihala dima, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

