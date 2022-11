Po požaru v vikend hiši na območju Logatca našli mrtvo osebo Dnevnik Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so bili v soboto nekaj pred 6. uro obveščeni o požaru v vikend hiši na območju Logatca. Gasilci so objekt pogasili, policisti pa so nato pri njegovem ogledu našli mrtvo osebo, so sporočili s PU Ljubljana in Uprave...

