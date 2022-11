Pred poslanci državnega zbora se bo danes na interpelaciji zagovarjala notranja ministrica Tatjana Bobnar. Interpelacijo so vložili v SDS, v njej pa ministrici med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti in opustitev dolžnostnih ravnanj. Ministrica očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena.