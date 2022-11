Opozicija ministrici Tatjani Bobnar očita umik ograje Radio Ognjišče Potem ko se je interpelaciji o delu in odgovornosti v četrtek v Državnem zboru uspešno izognila zunanja ministrica Tanja Fajon, se danes pred poslanci zagovarja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Tudi v tem primeru je predlog za interpelacijo vložila SDS, ki ministrici očita zlorabo funkcije in opustitev dolžnostnega ravnanja pri spopadanju z nezakonitimi migracijami in preiskav...

