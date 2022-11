Za Maribor premor prišel v nepravem času, Krznar se bo posvetil predvsem protinapadom RTV Slovenija V vetrovni Sežani, kjer so imeli pred leti pogosto težave in doživeli nekaj bolečih porazov, so nogometaši Maribora v nedeljo hitro preskočili zadnjo oviro pred krajšim premorom v Prvi ligi. Po Muri so se še drugič zapored veselili visoke zmage (0:4).

