Policisti PPP Maribor so minuli petek, v popoldanskih urah, na avtocesti A4 med Slivnico in Hajdino opravljali nadzor cestnega prometa s civilnim policijskim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistemom Provida 2000. Na odseku avtoceste, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h so ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Maribora vozil s povprečno hitrostjo 200 km/h. Med postopk ...